Стало известно, в какое время года чаще всего рождаются самые счастливые дети 2 13.02.2025, 12:04

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Время года влияет на химические вещества в мозге ребенка.

Дети, рожденные весной, чрезмерно позитивны, жизнерадостны и оптимистичны во взрослом возрасте. А те, кто родился осенью, с большей вероятностью будут в депрессии. К такому выводу пришли ученые из Европейского колледжа нейропсихофармакологии во время своего исследования, пишет yourtango.com.

То, в какое время года человек родился, оказывает большое влияние на его личность, которая будет у него во взрослой жизни, показало исследование.

По словам его авторов, дети, рожденные летом, как правило, капризны, в то время как дети, рожденные зимой, с меньшей вероятностью станут раздражительными взрослыми.

«Причина этого в том, что время года влияет на химические вещества в мозге ребенка, которые оказывают влияние на черты личности, - говорится в статье. - Хотя это не относится ко всем детям, рожденным в определенное время года, для некоторых это показательно».

Вместе с тем, акцентируется, что в исследование приняли участие всего 400 человек, и это не так много, чтобы считать, будто можно оградить своего будущего ребенка от депрессии, выбрав сезон для его рождения.

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