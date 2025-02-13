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Началось

5
  • Виктор Андрусив
  • 13.02.2025, 12:10
  • 4,978
Началось
Виктор Андрусив

Никакой конкретики в разговоре с Путиным быть не могло.

Началось. Спокойно. Среди вещей, которые меня поражают больше всего, – это истерики по поводу заявлений Трампа. Он большую часть всего делает вопреки тому, что заявляет, но каждое его заявление заставляет кучу людей хвататься за сердце.

По его разговору с Путиным. Во-первых, Трамп был любезным, поскольку получил в подарок Фогеля бесплатно, поэтому рассчитался любезностью.

Во-вторых, никакой конкретики в разговоре с Путиным, который точно большую часть времени п...здел какой-то исторический бред, не могло быть. Поэтому, скорее всего, Путин повторил свою мантру – «мы готовы к миру исходя из реалий на земле». Собственно, мы все и так знали.

В-третьих, ситуация сама по себе гораздо сложнее, чем желания Трампа, Путина или Зеленского. Только один из них – царь, и тот боится, чтобы не повторить путь Николая II. У других двух есть еще много других стейкхолдеров в принятии решений.

В общем, по-моему, ситуация положительная, а я Трампа изучаю 10 лет. Меня больше пугало, что этот процесс не начинался.

Виктор Андрусив, Telegram

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