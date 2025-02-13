Топ-менеджера из Управделами Лукашенко судят за взятку

Топ-менеджера из Управделами Лукашенко судят за взятку1
- 13.02.2025, 12:13
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Суд объявлен закрытым.
13 февраля в суде Ленинского района Минска начинается коррупционный процесс с участием высокопоставленного чиновника. Среди обвиняемых — бывший первый заместитель управляющего делами Лукашенко Дмитрий Рыбко и предприниматели Виталий Винничек и Олег Хомутовский.
Дело касается получения от бизнесменов взятки в большом размере, а также злоупотребления служебным положением. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет заключения.
Как отмечает «Радыё Свабода», информация о деле закрыта, суд также пройдет в закрытом режиме.
Известно, что Дмитрия Рыбко арестовали более года назад, в январе 2024-го. Чиновнику 50 лет, в системе управления делами он отработал 20 лет. В должности первого заместителя управляющего делами он успел поработать 1 год и 4 месяца.
Самым громким коррупционным скандалом в Управлении делами Лукашенко отметилась его бывшая глава Галина Журавкова. В 2005 году ее осудили за хищение более 2 миллионов долларов из-за злоупотребления служебным положением. Хотя Журавкову приговорили к 4 годам заключения, за решетку она так и не отправилась, так как вскоре Лукашенко помиловал ее своим указом. Чиновница отбыла только четыре месяца в следственном изоляторе и несколько месяцев под подпиской о невыезде, после чего выехала в Россию.
Вместе с Журавковой судили подчиненных ей руководителей госпредприятия «Белая Русь» Александра Мурашко и Юрия Матусевича. Их также осудили на 4 года заключения каждого. В отличие от Журавковой они отбывали наказание в колонии.