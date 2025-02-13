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Глава Пентагона пообещал, что США продолжат поддерживать Украину

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  • 13.02.2025, 12:23
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Глава Пентагона пообещал, что США продолжат поддерживать Украину
Пит Хегсет

Вашингтон остается крупнейшим донором украинского сопротивления.

Министр обороны США Пит Хегсет во вторник отверг утверждения о том, что Вашингтон отказывается от поддержки Украины, подчеркнув, что США остаются крупнейшим донором украинского сопротивления, сообщает «Европейская правда».

«Это, конечно, не предательство», — заявил Хегсет после встреч с союзниками. «Как отметил президент Дональд Трамп, ни одна страна не сделала для украинской миссии больше, чем США — $300 млрд вложено в стабилизацию фронта после агрессии России».

При этом глава Пентагона дал понять, что Вашингтон теперь делает ставку на переговоры. «Никакого предательства нет. Есть осознание, что и Соединенные Штаты, и весь мир заинтересованы в мире. В согласованном мире. Как сказал президент Трамп — остановить убийства».

Хегсет подчеркнул, что Дональд Трамп — «единственный политик, способный урегулировать конфликт». «Это потребует от обеих сторон признания того, чего им не хочется признавать. Именно поэтому миру повезло, что у него есть президент Трамп. Только он сейчас способен собрать нужные силы за столом переговоров. И это хороший знак», — заявил министр обороны.

Несмотря на смену риторики, Хегсет заверил союзников, что США останутся гарантом европейской безопасности. «Моя задача как министра обороны — вместе с НАТО гарантировать, что обороноспособность альянса остается сильной и надежной для предотвращения любой будущей агрессии на континенте», — подчеркнул он.

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