Зеленский подписал указ о санкциях против Порошенко и Коломойского 19 13.02.2025, 12:38

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Петр Порошенко

Санкции включают в себя блокирование активов на территории Украины и другие экономические меры.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал указ, которым ввел в действие принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против бывшего президента страны Петра Порошенко и еще ряда лиц - крупных бизнесменов.

Под санкции, которые носят бессрочный характер, попали находящийся под стражей миллиардер Игорь Коломойский, бывший совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов, бизнесмен Констатин Жеваго и бывший лидер партии «Оппозиционная платформа за жизнь», живущий сейчас в России и обвиняемый в Украине в госизмене Виктор Медведчук.

Санкции включают в себя блокирование активов на территории Украины и другие экономические меры, а также лишение государственных наград.

Петр Порошенко был президентом Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года. В 2019 году он проиграл выборы Зеленскому. Порошенко является лидером оппозиционной партии «Европейская солидарность» и депутатом Верховной рады. Это один из крупнейших бизнесменов Украины.

Согласно рейтингу издания Forbes в 2020 году Порошенко занял третье место среди самых богатых людей Украины с капиталом 1,4 млрд долларов. В марте 2021 года его состояние было оценено в 1,6 млрд долларов.

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