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Экс-вице-премьер Украины Кубраков не является племянником главы МВД Беларуси

  • 13.02.2025, 12:40
  • 1,214
Экс-вице-премьер Украины Кубраков не является племянником главы МВД Беларуси
фото: svaboda.org

У украинского политика нет родственников в Беларуси.

Советник министра обороны и бывший вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков не является родственником белорусского министра внутренних дел Ивана Кубракова, который в 2020 году руководил жестоким разгоном мирных протестов в Минске, пишет проект «Радио Свобода» «Схемы» в четверг, 13 февраля.

Как выяснили журналисты, белорусские СМИ распространили фейк о том, что украинский политик якобы является племянником главы белорусского МВД. На самом деле белорусский и украинский чиновники Иван и Александр Кубраковы не имеют родственных связей.

Белорусская редакция «Радыё Свабода» пишет, что Николай Владимирович Кубраков — брат белорусского министра МВД Ивана Кубракова — является полной тезкой отца украинского политика Александра Кубракова. Впрочем, это разные люди, с разными датами рождения и жизненными путями.

Белорусский политик Иван Кубраков родился в Костюковицком районе РБ в 1975 году, работал в Минске. Имеет четырех братьев, одного из которых зовут действительно Николай.

В то же время отец украинского политика — Николай Кубраков, по данным СМИ, не похож ни на одного из братьев министра МВД Беларуси. Он родился на пять лет раньше брата белорусского политика, в Луганской области, свидетельствуют данные из украинских реестров.

В комментарии «Радио Свобода» отец Александра Кубракова подтвердил, что никогда не был в Беларуси и не имеет там родственников.

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