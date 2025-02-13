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Сын Асада рассказал о бегстве из Дамаска

  • 13.02.2025, 12:43
  • 3,398
Сын Асада рассказал о бегстве из Дамаска

Решение было принято в последний момент.

Хафиз Асад, сын свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, опубликовал в Telegram видеоролик, в котором подтверждает, что страница действительно принадлежит ему. Асад, запечатлевший себя на одной из московских улиц, заявляет, что у него нет страниц в других социальных сетях, пишет newsru.co.il.

На днях на этой же странице был опубликован пост по-английски и по-арабски, в котором Хафиз описал обстоятельства бегства семьи в Москву. Он рассказал, что бегство было незапланированным, а в президентском дворце начали волноваться, только узнав, что правительственные войска оставили Хаму. До этого в столице были слышны автоматные очереди, но в них не видели ничего экстраординарного.

Никто и не думал уезжать из Дамаска, но ночью к Асаду прибыл высокопоставленный российский представитель, который попросил его перебраться на несколько дней в Латакию – мол, в столице становится опасно, а военными действиями можно руководить и из приморского города.

Приехав в аэропорт в три часа ночи, они увидели других членов клана Асадов, в том числе и брата президента Махира Асада. На российском самолете они перебрались на авиабазу Хмеймим. Здесь они получили информацию, что правительственные войска покидают позиции. Согласно Хафизу, в это время повстанцы начали обстрел базы, находившейся под российским контролем, дронами-камикадзе.

Днем 8 декабря представители российского командования сообщили, что есть непосредственная опасность захвата базы. После совещания с российской стороной было принято решение вылететь в Москву.

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