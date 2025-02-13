Трамп сделал новое заявление по Украине 13.02.2025, 12:50

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Президент США заявил, что будет поддерживать Киев и дальше.

Президент США Дональд Трамп заверил, что США будут отправлять помощь Украине, «но деньги должны быть обеспечены».

Об этом сообщает «Голос Америки».

Трамп заверил, будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе «Путин бы подумал, что он выиграл».

«И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира», — сказал Трамп.

По словам Трампа, предыдущая администрация «бессмысленно» передавала деньги Украине, зато его администрация планирует получить гарантии возврата своих денег.

«Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (материалы), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, чтобы наши деньги были обеспечены. И украинцы на это согласились», — сказал Трамп.

По его словам, Украина получила помощи на сумму 350 миллиардов долларов от США. Однако, по данным Пентагона, США выделили более 66,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, отмечают журналисты.

«Мы им предоставили, на мой взгляд, 350 миллиардов долларов — это реальная цифра. Вы не слышите этого числа. И Европа дала, по моему мнению, 100 миллиардов долларов, и они сделали это в виде займа», — сказал он.

Трамп добавил, что его администрация хочет убедиться, что помощь Украине не будет бесплатной. Он подчеркнул, что министр финансов США Скотт Бессент находится в Украине, чтобы получить «безопасность» в обмен на помощь.

«Он поехал туда, чтобы получить документ, с которым мы будем уверены, что мы в какой-то форме получим эти деньги обратно, потому что мы вкладываем гораздо больше денег, чем Европа, и Европа в гораздо большей опасности, чем мы», — сказал Трамп.

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