Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что завершит карьеру
- 13.02.2025, 12:55
Но минимум один бой еще проведет.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Александр Усик заявил, что планирует завершить карьеру. Об этом он сказал 12 февраля телеканалу Sky Sports.
По словам Усика, он чувствует себя «отлично» в спортивном плане и готов провести еще один-два боя, «не больше».
Украинец анонсировал поединок с победителем назначенного на 22 февраля боя между новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Дэниелем Дюбуа за пояс чемпиона по версии IBF (им владеет Дюбуа).
Sky Sports предполагает, что бой между Усиком и победителем противостояния Паркер – Дюбуа может состояться уже в 2025 году.
Телеканал отмечает, что Дюбуа уже боксировал с Усиком в 2023 году, и украинец победил досрочно, в девятом раунде из 12 возможных.
Дюбуа заявил Sky Sports, что он совершенствуется и «готов снова показать, на что способен».