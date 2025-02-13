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Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что завершит карьеру

  • 13.02.2025, 12:55
Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что завершит карьеру

Но минимум один бой еще проведет.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Александр Усик заявил, что планирует завершить карьеру. Об этом он сказал 12 февраля телеканалу Sky Sports.

По словам Усика, он чувствует себя «отлично» в спортивном плане и готов провести еще один-два боя, «не больше».

Украинец анонсировал поединок с победителем назначенного на 22 февраля боя между новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Дэниелем Дюбуа за пояс чемпиона по версии IBF (им владеет Дюбуа).

Sky Sports предполагает, что бой между Усиком и победителем противостояния Паркер – Дюбуа может состояться уже в 2025 году.

Телеканал отмечает, что Дюбуа уже боксировал с Усиком в 2023 году, и украинец победил досрочно, в девятом раунде из 12 возможных.

Дюбуа заявил Sky Sports, что он совершенствуется и «готов снова показать, на что способен».

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