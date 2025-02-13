Bloomberg озвучил три сценария завершения войны в Украине 13.02.2025, 13:21

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Среди них есть и «идеальный».

Путь к урегулированию войны России против Украины, несмотря на уверенность президента США Дональда Трампа, остается крайне неопределенным, однако общие контуры проявляются все четче.

Об этом в четверг, 13 февраля, пишет Bloomberg, озвучивая три возможных сценария завершения войны.

Первый из них — Базовый и, как считают аналитики агентства, наиболее вероятный. Он заключается в том, что в обозримом будущем оккупированная Россией территория остается «в подвешенном состоянии» и под ее фактическим контролем. Возможны некоторые обмены территориями, включая часть Курской области РФ, подконтрольную Силам обороны Украины.

Согласно этому сценарию, Украина получит какие-то гарантии безопасности, и большая часть переговоров сосредоточится на том, насколько сильными они будут. Вступление Украины в НАТО, вероятно, пока исключено, поэтому выполнение обязательств по этим гарантиям в конечном итоге будет зависеть от решений будущих политических лидеров.

Как отмечают в Bloomberg, если Европа наладит качественную линию связи с Белым домом, она попытается убедить Трампа сохранить поддержку Украины, пока ЕС сможет нарастить собственные возможности.

Второй сценарий — Лучший и, как отмечают в агентстве, идеальный для Киева. Он заключается в том, что США и Европа пообещают вмешаться в том случае, если Россия нарушит условия потенциальной сделки. Однако риск прямого конфликта с Москвой заставляет тревожиться даже некоторых самых ярых союзников Киева.

Вместо этого сторонники Киева могли бы взять на себя обязательство увеличить военную помощь Украине, а также ужесточить санкции против России. Они также могли бы оказать Украине поддержку в развитии собственной оборонной промышленности и армии, чтобы они стали главным сдерживающим фактором против РФ.

В таком случае, считают в Bloomberg, Украине может быть открыт путь для вступления в Евросоюз в течение следующих 10 лет, что укрепит восточный фланг блока.

Третий сценарий в Bloomberg охарактеризовали как Худший и кошмарный для Киева. Его суть в том, что Трамп может утратить интерес к будущему Украины еще до того, как будет достигнуто какое-либо соглашение, что чревато прекращением военной и финансовой помощи и предоставлением Европе возможности «решать эту проблему».

В агентстве предупредили, что, если даже коммуникация Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным приведет к мирному соглашению, оно лишь отсрочит следующую фазу того, что Путин назвал войной между РФ и НАТО. Наиболее вероятной целью станут страны Балтии, которые Путин рассматривает как часть Российской империи, которую он хочет восстановить, акцентируют в Bloomberg.

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