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В Могилеве спустя 24 года раскрыли громкое преступление

  • 13.02.2025, 13:26
В Могилеве спустя 24 года раскрыли громкое преступление

Найти подозреваемых удалось только сейчас.

Суд в Могилеве будет рассматривать дело об убийстве с особой жестокостью, изнасиловании и разбое. Преступление было совершено в 2000 году, но раскрыть его удалось только сейчас. 

На скамье подсудимых двое жителей Могилева. По данным следствия, 14 июня 2000 года они напали на незнакомую девушку на улице Крыленко. Пьяные мужчины жестоко избили девушку, изнасиловали ее, а затем ограбили жертву и скрылись. От полученных травм девушка умерла на месте, рассказали в СК.

Дело долгое время оставалось нераскрытым. Однако благодаря генетическому тесу подозреваемых удалось найти. Им предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемые находятся под стражей.

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