В Минске уже четыре дня проблемы с общественным транспортом 13.02.2025, 13:34

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Накануне задержания достигали 32 минут.

В Минске четвертые сутки некоторые маршруты общественного транспорта движутся с отклонением от графика. Иногда они опаздывают более чем на полчаса, сообщает «Белсат».

Как сообщил «Минсктранс» утром 13 февраля, в связи с большим количеством транспорта на улицах Свердлова, Маяковского, Аранская движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут, на улице Филимонова – до 23 минут. Накануне задержания достигали 32 минут.

Задержки в движении общественного транспорта в центре Минска фиксируются с 10 февраля. Ппроизошло это после того, как 8 февраля из-за капитального ремонта было закрыто движение по мосту с проспекта Независимости на улицу Московскую. Кроме того, власти ограничили движение на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской – от площади Мясникова до улицы Ленинградской в обоих направлениях.

Объехать перекрытый участок можно по проспектам Машерова и Независимости, улицам Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аэродромная, проспектам Жукова и Дзержинского, улицам Кальварийской и Домашевской.

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