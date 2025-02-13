События развиваются стремительно 14 Владимир Фесенко

13.02.2025, 13:44

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Владимир Фесенко

Главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень прост.

События в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно, и даже сногсшибательно. Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то — в панике, что Трамп задружится с Путиным и принудит украинцев к миру на российских условиях.

Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более — вчера. И то, что они говорят не означает, что именно так и будет.

Главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень прост — это согласование и публичное объявление даты, места, формата и повестки дня реальных рабочих переговоров между Россией и Украиной при модерации США, возможно и при участии ЕС.

Если в ближайшее время (возможно после Мюнхена, до конца февраля) мы будем иметь конкретную информацию о начале рабочих мирных переговоров, вот тогда точно можно будет сказать, что переговорный процесс вышел на качественно новый уровень. А если нет, то это будет означать, что в позиции России ничего не поменялось. Просто Путин начал психологически обрабатывать Трампа, но не собирается идти на компромиссный вариант завершения войны, как хотят в команде Трампа.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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