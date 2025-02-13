закрыть
13 февраля 2025, четверг, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

События развиваются стремительно

14
  • Владимир Фесенко
  • 13.02.2025, 13:44
  • 9,036
События развиваются стремительно
Владимир Фесенко

Главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень прост.

События в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно, и даже сногсшибательно. Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то — в панике, что Трамп задружится с Путиным и принудит украинцев к миру на российских условиях.

Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более — вчера. И то, что они говорят не означает, что именно так и будет.

Главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень прост — это согласование и публичное объявление даты, места, формата и повестки дня реальных рабочих переговоров между Россией и Украиной при модерации США, возможно и при участии ЕС.

Если в ближайшее время (возможно после Мюнхена, до конца февраля) мы будем иметь конкретную информацию о начале рабочих мирных переговоров, вот тогда точно можно будет сказать, что переговорный процесс вышел на качественно новый уровень. А если нет, то это будет означать, что в позиции России ничего не поменялось. Просто Путин начал психологически обрабатывать Трампа, но не собирается идти на компромиссный вариант завершения войны, как хотят в команде Трампа.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников
Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук