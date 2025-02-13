Стрельба в российском Пскове: ФСБ заявила о террористах
- 13.02.2025, 13:58
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Они якобы пытались взорвать вокзал.
Сотрудники ФСБ РФ расстреляли предполагаемых террористов, якобы планировавших взорвать вокзал Пскова.
Выходцы из Центральной Азии были «ликвидированы» в Пскове при задержании, сообщил ЦОС ФСБ РФ, сообщает «Интерфакс».
«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — сообщили в ведомстве.
По данным службы, они якобы планировали взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове: провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.
После атаки они якобы собирались сбежать в одну из стран Ближнего Востока.