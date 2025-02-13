Показательный шаг Лукашенко 5 Telegram-канал «Ник и Майк»

13.02.2025, 14:05

3,898

Фото: AFP

Хунта взамен ничего не получила.

Освобождение режимом Лукашенко нескольких заложников по «просьбе» новой администрации США показательна сама по себе.

Хунта взамен ничего не получила. Только обещание ничего не ухудшать. Хорошая сделка, когда хуже уже почти некуда. Тем более, когда просят одновременно с двух сторон.

Как мы и писали ранее, нужны каналы коммуникации с Западом. Однако поле для маневра крайне ограниченно. И если речь вести про взаимодействие с США, то оно под плотной опекой старшего брата из Кремля.

Хунта будет искать возможности получить немного самостоятельности в этом вопросе. Либо хотя бы «продать» факт контактов с США европейцам.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com