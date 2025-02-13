Улететь на Марс и там построить бункер 1 Владимир Халип

13.02.2025, 14:13

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Владимир Халип

Опасные наступают времена.

Большая авантюра не может продолжаться бесконечно. День триумфа уже назначен, а никаких оснований для немыслимых торжеств нет, и они даже не предвидятся. Путинская заваруха, опрометчиво названная когда-то блицкригом, похоже, близится к финалу. Натужные попытки связать ее с событиями второй мировой и выстроить на этом новую кремлевскую мифологию провалились с треском. Ничто не стыкуется. Цели слишком разные. И масштаб давно не тот. Победители – это кто и когда? Вторая армия мира – это с какого конца отсчет?

Примазываться к чужой славе глупо и наивно. С самого начала расчет был неверный. И надеяться на сочувствие и поддержку мира было опрометчиво. Никто, кроме полных отморозков, на шантаж и пропаганду не повелся. На разрыв работала эта пропаганда. Немыслимые средства шли на подкуп потенциальных союзников. Но все впустую. Итог ничтожен. И возмездие с каждым днем все очевиднее. Проигрыш неизбежен. Движуха, на которую так надеялся лубянский выдвиженец, для его молчаливых подданных всеобщим импульсом народного вдохновения не стала.

А телефонные звонки Путину и Зеленскому президента Трампа, о которых стало известно 12 февраля, это еще только первые проблески слабой и наивной надежды на возможное прекращение этой чудовищной войны и умиротворение агрессора. Всего несколько дней тому российский министр иностранных дел перед телекамерами заявил, что важнейшим условием возможных переговоров остается полное выполнение первоначальных целей СВО. Вот с таким подходом они собираются начать неизбежную игру в переговоры о мире. Однако Трамп уверен, что хорошо знает Путина еще со времен своей первой каденции. Но с тех пор столько воды утекло, так переродилась российская власть, отформатировалась ее идеология и выявилась подлинная суть, что это уже совсем не та страна, которую он знал когда-то. Это уже другая планета.

Но даже не в том проблема и загвоздка. А вот как эту страну, которая уже войну приняла как образ жизни, перестроила всю экономику на военный лад и убедила своих граждан, что так жить можно, вернуть в нормальное состояние? Это сколько понадобится лет? Или десятилетий? И не похоже, что нынешняя власть намерена этим заниматься. Пока не было никаких признаков того, что с Путиным можно выработать план мира. Но план безоговорочной капитуляции у него уже отработан четко и давно.

После переговоров с Зеленским Трамп поспешил порадовать своих сторонников: «Он, как и Путин, хочет мира». Чего он хочет?.. Тот самый Путин, чьи войска в Украине отличились неслыханными зверствами и откровенным садизмом. Собраны документальные свидетельства, показания, заключения экспертизы. Все готово к передаче в суд. К тому же он международном розыске. И ордер на него никто не отменял. Не получится ни у кого вылепить из агрессивного диктатора светлый образ миротворца. Да он и сам обидится , узнав, что ему еще пытаются навесить.

Трамп хочет вести переговоры с прежним Путиным, которого он знал давно. Но такого Путина нет. Да и не было никогда. А есть матерый чекист, зацикленный на сталинской идее раздела мира на зоны влияния. А если проще, был бы очень кстати для него этакий четкий договорняк в стиле питерской подворотни. Или дипломатический варианттакого сходняка, известный всем под титулом мюнхенской сделки.

Да он и сам знает, что почем. И на светлый путь и Нобелевскую премию мира рассчитывает не очень. И где-то в закоулках его предсказуемых намерений уже давно формируется и запасной вариант. Фантастический, возможно, однако беспроигрышный и вполне надежный.

В эти суматошные дни, 6 февраля, он решил пообщаться с молодыми учеными, которым вручали премии за их достижения. Особенно взволновала его тема защиты жизни в космосе. Оказалось вдруг, что молодая женщина, «прошедшая путь от ассистента до ведущего научного сотрудника», занимается разработкой полимерных композитов для защиты от радиации космонавтов и аппаратуры в условиях длительных космических полетов. И надо же, оказалось все так четко, точно, скрепно. Такое актуальное исследование проведено не где-то в больших городах и известных научных центрах, а в прифронтовом Белгороде. Взялись за дело. И сразу – в точку!

Он сразу перевел тему разговора в легкий треп, чтобы никто и не подумал даже, что тут какой-то особый интерес. Конечно, это ни о чем. Просто выход вождя к народу.

- Я присоединяюсь к тому, что вы сказали, Наталья Игоревна. Скажите, пожалуйста, сегодняшние современные радиационно-защитные композиты позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам? Или кошкам? Или собакам?

- Почему нет? Конечно, позволит.

Так вот он, выход! Внезапный. Непредсказуемый. Надежный. Собрать на ближайшем космодроме этакий суперсовременный ковчег. Загрузить все необходимое. И каждой твари по паре. Запрограммировать, как следует. И рвануть прямым путем на Марс. Если постараться, и самому проследить за всем дотошно, можно даже долететь. У Ноя тоже не было почти никаких шансов. А ведь доплыл!

И где-то там, на пологом склоне марсианского Арарата построить уникальный бункер. Переждать лихие времена. И если повезет, все начать сначала.

А что? Движуха!..

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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