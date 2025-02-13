«ГАИ каждый день мониторит дронами» 13.02.2025, 14:19

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Почему Минск четвертые сутки стоит в пробках?

Общественный транспорт в Минске отстает от расписания: автобусы и троллейбусы стоят в пробках из-за ремонта одного из главных путепроводов столицы, который начался несколько дней назад. «Точка» узнала, как эту проблему решают городские службы.

8 февраля мост по ул. Московской в самом центре Минска закрыли на ремонт. С понедельника, 10 февраля, утром и вечером столица стоит в пробках. Общественный транспорт ходит с опозданием до получаса.

— Мы заранее отработали взаимодействие с перевозчиками и ГАИ. Сохранили все остановочные пункты, трафик перевозчиков не сократился. Все для того, чтобы минчанам не пришлось корректировать свои привычные маршруты, — рассказал директор ГП «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович.

За счет чего сокращают отставание общественного транспорта от расписания? Метрополитен запустил больше вагонов, усиленно работает ГАИ.

— Метрополитен в утренние и вечерние часы пик увеличил количество подвижного состава. Интервал между поездами сократился до 90 секунд. ГАИ каждый день мониторит дронами дорожную остановку и корректирует фазы светофорного регулирования, — уточнил Юрий Супранович.

По состоянию на 13 февраля общественный наземный транспорт в Минске задерживается до 15 минут. Причем по регламенту автобусы и троллейбусы могут опаздывать лишь на пять минут.

Ожидается, что эти решения повлияют на утренние пробки в Минске и со временем общественный транспорт перестанет задерживаться.

Как сообщил БЕЛТА директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев, ситуация находится под контролем и в течение месяца ожидается ее улучшение.

«Пробки, безусловно, есть, но они не критичны для функционирования городских служб. В часы пик — утром и вечером, конечно, движение затрудняется, но ГАИ продолжает работать над регулировкой транспортных потоков. В течение максимум месяца мы ожидаем стабилизации ситуации, войдем в нормальный режим работы», — отметил Панев.

Общественный транспорт меняет маршруты

Большой ремонт в центре Минска предсказуемо затронул движение автобусов и троллейбусов. Предприятие «Столичный транспорт и связь» подготовило разъяснения об изменениях маршрутов.

Так, автобусы № 100, 111, 50с, 40, маршрутки № 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1547-ТК поедут от ул. Московской через транспортную развязку по ул. Толстого, ул. Бобруйской, пр. Независимости и далее по рейсам в прямом направлении.

Обратно транспорт проследует по пр. Независимости, ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Московской. Далее — по маршрутам.

Автобус № 47с будет курсировать от ул. Московской через транспортную развязку по ул. Толстого, ул. Бобруйской, пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова в прямом направлении. В обратном — все без изменений.

Троллейбус № 22, автобусы № 115э, 127, 300э, маршрутки № 1212-ТК, 1400-ТК в направлении ж/д вокзала от пл. Независимости поедут через временный круговой перекресток (по съезду путепровода на ул. Бобруйскую) ул. Бобруйской и далее по рейсам. В направлении пл. Независимости — без изменений.

Движение троллейбусов № 4, 7, 36, 44, 58, автобусов № 78, 190э, маршруток № 1131-ТК, 1499-ТК по ул. Бобруйской будет организовано по временной объездной дороге по съездам путепровода пл. Независимости — ул. Московская.

Cхема объезда путепровода в Минске

«Для исключения заторов сотрудники ГАИ будут вносить изменения в организацию движения транспорта, корректировать графики и режимы работы светофорных объектов. Наряды ДПС будут обеспечивать дорожную безопасность и оказывать помощь гражданам в местах ограничений», — рассказывал заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Для удобства Госавтоинспекция показала карту потенциальных маршрутов. По ним можно объехать проблемные участки. Для этого составили карту.

Судя по предоставленным данным, путепровод можно объехать по ул. Маяковского, Ульяновской, Кальварийской, Домашевского, а также по пр. Дзержинского и Жукова.

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