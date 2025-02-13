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В Беларуси запрещают российский алкоголь

  • 13.02.2025, 14:29
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В Беларуси запрещают российский алкоголь

Какие напитки в черном списке?

Пять видов медовухи и два наименования пивных напитков, произведенных в России, нельзя будет ввозить и продавать в Беларуси.

Запрет начнет действовать 18 февраля.

Эти напитки попали в реестр опасной продукции Госстандарта.

Речь о нефильтрованных осветленных медовухах производства оренбуржской компании «Степь и ветер» «Мед и Вишня» с маркировкой «MEAD CHERRY»,  «Мед и Малина» с маркировкой «RASPBERRY MINT AND HOPS MEAD», «Боше 4» с маркировкой «QUINCE & LIME BOCHET MEAD», «Меломель 9» с маркировкой «PEAR LINGONBERRY AND CINNAMON MEAD», «Меломель 12» с маркировкой «POMEGRANATE FIG MEAD».

Там нашли недопустимый при производстве медовухи консервант сорбиновую кислоту (Е200) и ее соли сорбатов, о которых не было сказано на упаковке. Кроме того, в маркировке не указано место нахождения изготовителя продукции, кроме страны. 

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