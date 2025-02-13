Под Минском за полмиллиона рублей продается очень странный дом 13.02.2025, 14:41

Но локация весьма удачная.

На продажу выставили частный дом, в котором, кажется, остановилось время: старый интерьер, мебель советских времен, за водой надо ходить на улицу, а канализацию откачивать. За жилье с такими условиями просят довольно много — более 150 тысяч долларов. Цена становится более понятной, когда смотришь на локацию недвижимости: она расположена в паре минут ходьбы от Минского моря.

Недвижимость расположена в деревне Качино — это сразу за агрогородком Ждановичи. Это участок площадью 19 соток и одноуровневый дом, который построили в 1977 году, а также постройки.

Жилое строение возводили из дерева, потом обложили кирпичом, сверху — шиферная крыша. Общая площадь дома составляет 115 «квадратов», жилая — 72 «квадрата», есть девятиметровая кухня.

В доме организовали четыре жилые комнаты, самые большие занимают 25 и 21 м2, еще одна — 13,5 м2, также две совсем маленькие — по 6 м2.

Отопление в доме печное, канализация местная, воду надо набирать из колодца. Имеется электроснабжение.

На участке, кроме дома, есть две отапливаемые пристройки, две холодные пристройки, погреб, два сарайчика, баня и гараж с ямой.

Весной 2022 года эту недвижимость продавали за 433 388 рублей, или 129 000 долларов. Через пару месяцев стоимость на нее немного сбросили, а потом она пошла вверх. Сейчас жилье стоит 504 434 рубля, или 151 500 долларов, но хозяева готовы поторговаться.

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