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Российские игроки подрались с китайцами во время футбольного матча

  • 13.02.2025, 14:48
Российские игроки подрались с китайцами во время футбольного матча

Видеофакт.

В ОАЭ во время товарищеского матча между московским ЦСКА и китайским «Циндао Вест Кост» произошел скандал с дракой.

Матч завершился победой российского клуба со счетом 2:1, а по ходу игры произошла потасовка между футболистами обеих команд.

В одном из эпизодов спарринга произошел грубый подкат, а игроки сразу же побежали выяснять отношения друг с другом. Футболисты агрессивно потолкались, а арбитрам удалось угомонить эмоции на поле и возобновить игру.

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