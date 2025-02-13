Российские игроки подрались с китайцами во время футбольного матча
- 13.02.2025, 14:48
Видеофакт.
В ОАЭ во время товарищеского матча между московским ЦСКА и китайским «Циндао Вест Кост» произошел скандал с дракой.
Матч завершился победой российского клуба со счетом 2:1, а по ходу игры произошла потасовка между футболистами обеих команд.
В одном из эпизодов спарринга произошел грубый подкат, а игроки сразу же побежали выяснять отношения друг с другом. Футболисты агрессивно потолкались, а арбитрам удалось угомонить эмоции на поле и возобновить игру.