И это только начало3
- Вадим Денисенко
- 13.02.2025, 14:51
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Переговоры стартовали.
С сегодняшнего дня есть примерно до трех месяцев, в течение которых станет понятно, будет ли этот раунд переговоров результативным.
Многие пишут: Трамп первым набрал, значит, Путин выиграл. Это идиотизм. Стиль переговоров Трампа с Путиным как минимум двухуровневый: на верхнем он тепло отзывается персонально о Путине. На нижнем — жестко предупреждает об экономических ударах.
Сейчас все зависит от того, какие требования стороны выложат на стол. Сначала они будут жесткими, потом будут смягчаться. А дальше либо будет консенсус, либо нет. Пока ответа на этот вопрос не существует в принципе.
Но, к сожалению, сейчас появится масса слухов и инсинуаций. Cохраняйте здравый смысл. Ведь уже сейчас десятки экспертов распространяют «зраду» на том основании, что разговор Трампа с Путиным был длиннее, чем Трампа с Зеленским. И это только начало.
Вадим Денисенко, «Фейсбук»