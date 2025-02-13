И это только начало 3 Вадим Денисенко

13.02.2025, 14:51

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Вадим Денисенко

Переговоры стартовали.

С сегодняшнего дня есть примерно до трех месяцев, в течение которых станет понятно, будет ли этот раунд переговоров результативным.

Многие пишут: Трамп первым набрал, значит, Путин выиграл. Это идиотизм. Стиль переговоров Трампа с Путиным как минимум двухуровневый: на верхнем он тепло отзывается персонально о Путине. На нижнем — жестко предупреждает об экономических ударах.

Сейчас все зависит от того, какие требования стороны выложат на стол. Сначала они будут жесткими, потом будут смягчаться. А дальше либо будет консенсус, либо нет. Пока ответа на этот вопрос не существует в принципе.

Но, к сожалению, сейчас появится масса слухов и инсинуаций. Cохраняйте здравый смысл. Ведь уже сейчас десятки экспертов распространяют «зраду» на том основании, что разговор Трампа с Путиным был длиннее, чем Трампа с Зеленским. И это только начало.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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