Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в 2024 году
- 13.02.2025, 15:03
Месси оказался на 4-м месте.
40-летний португальский форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года, сообщает football.by.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:
1. Криштиану Роналду (футбол) — 260 миллионов долларов.
2. Стефен Карри (баскетбол) — 153,8 млн.
3. Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн.
4. Лионель Месси (футбол) — 135 млн.
5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн.
6. Неймар (футбол) — 133 млн.
7. Александр Усик (бокс) — 122 млн.
8. Карим Бензема (футбол) — 116 млн.
9. Килиан Мбаппе (футбол) — $ 110 млн.
10. Джон Рам (гольф) — 105,8 млн.