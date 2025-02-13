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Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в 2024 году

  • 13.02.2025, 15:03
Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в 2024 году

Месси оказался на 4-м месте.

40-летний португальский форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года, сообщает football.by.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:

1. Криштиану Роналду (футбол) — 260 миллионов долларов.

2. Стефен Карри (баскетбол) — 153,8 млн.

3. Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн.

4. Лионель Месси (футбол) — 135 млн.

5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн.

6. Неймар (футбол) — 133 млн.

7. Александр Усик (бокс) — 122 млн.

8. Карим Бензема (футбол) — 116 млн.

9. Килиан Мбаппе (футбол) — $ 110 млн.

10. Джон Рам (гольф) — 105,8 млн.

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