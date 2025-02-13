Минометчики ВСУ в Донецкой области уничтожили колонну бронетехники РФ
- 13.02.2025, 15:13
Детали показали на видео.
В Донецкой области минометчики уничтожили колонну бронетехники на подступах к позициям Сил обороны. Об этом сообщает ОСГВ «Хортица».
Российская бронетехника в Донецкой области
«Бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ «Омега» остановили штурмовую группу противника на подступах к позициям Сил обороны Донецкой области», — говорится в публикации.
Колонна вражеской бронетехники с десантом шла на прорыв позиции, но слаженные действия наших минометчиков превратили ее в кучу металлолома.
Спрятаться противнику не удалось, оккупанты в панике начали бежать чуть не забыв своего подбитого товарища, уточнили в ОСГВ.
По данным Генштаба ВСУ, российские войска провели десятки атак на Ливанском, Северском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.
Напомним, что, по данным DeepState, российские войска продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.
Также сообщалось, что на украинской САУ 2С7 «Пион» заметили деталь с тепловизором, что может показаться неочевидным решением, отметили специалисты. Так как САУ находится в 10-15 км от линии фронта, однако это улучшение открывает ряд преимуществ.