Минометчики ВСУ в Донецкой области уничтожили колонну бронетехники РФ 13.02.2025, 15:13

Детали показали на видео.

В Донецкой области минометчики уничтожили колонну бронетехники на подступах к позициям Сил обороны. Об этом сообщает ОСГВ «Хортица».

Российская бронетехника в Донецкой области

«Бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ «Омега» остановили штурмовую группу противника на подступах к позициям Сил обороны Донецкой области», — говорится в публикации.

Колонна вражеской бронетехники с десантом шла на прорыв позиции, но слаженные действия наших минометчиков превратили ее в кучу металлолома.

Спрятаться противнику не удалось, оккупанты в панике начали бежать чуть не забыв своего подбитого товарища, уточнили в ОСГВ.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска провели десятки атак на Ливанском, Северском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.

Напомним, что, по данным DeepState, российские войска продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.

Также сообщалось, что на украинской САУ 2С7 «Пион» заметили деталь с тепловизором, что может показаться неочевидным решением, отметили специалисты. Так как САУ находится в 10-15 км от линии фронта, однако это улучшение открывает ряд преимуществ.

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