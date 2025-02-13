Шпионский скандал: когда и где ФСБ завербовала топового сотрудника СБУ 2 13.02.2025, 15:23

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Задерживал «крота» лично глава украинской спецслужбы.

Вчера стало известно, что СБУ раскрыла в своих же рядах российского агента — руководителя штаба Антитеррористического центра. Задерживал его лично глава СБУ Василий Малюк, который назвал это задержание историческим. История уже стала одним из крупнейших шпионских скандалов в Украине за последние годы.

Как узнало «Агентство», для вербовки задержанного накануне главы штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины Дмитрия Козюры ФСБ направила в Вену группу из двух человек. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы России.

О задержании российского шпиона СБУ сообщила накануне. Спецслужба опубликовала в своем пресс-релизе фотографии задержанного, по которым украинские СМИ установили, что речь идет о Козюре. Согласно данным СБУ, он был завербован в 2018 году в Вене, его куратором был офицер ФСБ Юрий Шаталов.

Согласно утекшим базам данных, Юрий Шаталов — 48-летний уроженец Иваново, проживающий в Московском районе Ясенево (здесь находится штаб-квартира Службы внешней разведки). В одной из записных книжек его номер телефона записан как «Шаталов Юрий СлужФСБ».

Шаталов действительно летал в Вену в 2018 году, свидетельствуют данные из утечки пограничной службы. Его рейс в Австрию состоялся 15 марта 2018 года, а обратно он вылетел через три дня.

Его спутником в этой поездке был сотрудник управления ФСБ по Ульяновской области Дмитрий Арефьев (он также полетел в Вену 15-го и прилетел обратно в Россию через три дня, при этом оба раза Арефьев пересекал границу приблизительно в одно время с Шаталовым).

На внутренних рейсах Шаталов по крайней мере один раз (в июне 2020 года) летал вместе с Александром Соймой, который в 2021 году был заместителем начальника первого отдела следственного управления ФСБ, писал «Проект». Это сын полковника ФСБ в отставке Василия Соймы.

В утечках также можно найти две другие зарубежные поездки Шаталова. Летом 2019 года он летал в Польшу, а в июле 2022 года — в Стамбул, который после начала полномасштабной войны в Украине стал выполнять роль пересадочного узла для тех, кто летит из России в другие страны. В этих поездках за границу Шаталова также сопровождали другие сотрудники ФСБ, свидетельствуют данные пограничной службы.

Задержание Козюры проводил лично глава СБУ Василий Малюк, который назвал это «исторической спецоперацией, учитывая уровень агента, его профессиональную подготовку и тот масштаб ущерба, который он потенциально мог бы нанести».

Согласно данным украинской спецслужбы, Россия требовала от членов агентурной сети собирать и передавать данные в сфере обороны. В СБУ рассказали, что долгое время через выявленного агента Киев передавал Москве дезинформацию. Козюре предъявили обвинение по статье о госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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