На рынок выходит большой американский электрофургон с запасом хода 290 км 7 13.02.2025, 15:26

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Авто предлагают в двух версиях.

Линейку коммерческого RAM ProMaster пополнила электрическая модификацию. Фургон поступит в продажу в США со второго квартала нынешнего года по цене от 58 490 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Фургон RAM ProMaster является заокеанским собратом Citroen Jumper, FIAT Ducato и Opel Movano. Именно у этих моделей позаимствовали электрическую установку с 272-сильным мотором на передней оси и батареей емкостью 110 кВт∙ч.

В зависимости от модификации запас хода составляет от 264 до 290 км. Коммерческий электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт.

Новый RAM ProMaster EV предлагается в версиях с длиной грузового отсека 3,66 и 3,96 м со стандартной или увеличенной высотой. Грузоподъемность составляет от 1304 до 1369 кг.

В салоне RAM ProMaster EV установлен 10,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы UConnect. Среди опций есть камеры кругового обзора, навигация и беспроводная зарядка смартфонов.

Примечательно, что ProMaster EV — первый серийный электромобиль RAM. Со временем к нему присоединится электропикап RAM 1500 BEV, который начнут продавать осенью.

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