Кремль выдает объедки за «пищу богов»8
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 13.02.2025, 15:28
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России указали на ее место в мире.
Телефонные беседы Трамп-Путин и Трамп-Зеленский, комментарии и догадки о возможном прекращении огня и переговорах, не должны заслонять фундаментальных обстоятельств.
Для России это ее место в мире. Какими бы ни были договоренности, это место не изменится – отсталая в экономическом, технологическом отношении, слабая в военном отношении страна-аутсайдер, все более отстающая от Китая, США, Европы.
24 февраля было «последним броском», который за три года показал всю нелепость претензий на лидерство.
Чаще всего получается, что наблюдатели оценивают происходящее с точки зрения сиюминутных «достижений» - территорий, пропагандистских «побед» и т.п. Но это не победы, а груз, лишь мешающий нашей стране взглянуть на себя реалистично. За прошедшие три года не то что ничего не достигнуто, а напротив – по всем ключевым направлениям произошел откат назад.
Что касается российского руководства, то следует обратить внимание на его страстное желание вести переговоры об остановке боевых действий. И понятно почему – сил больше нет, страна истощена в военном, экономическом и моральном отношении, положение все хуже и хуже, опасность социального взрыва все вероятнее.
Что касается пропагандистов и бравады руководства – их поведение понятно. Для них привычное дело выдавать объедки за пищу богов.
Телеграм-канал «СерпомПо»