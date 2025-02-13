Кремль выдает объедки за «пищу богов» 8 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.02.2025, 15:28

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России указали на ее место в мире.

Телефонные беседы Трамп-Путин и Трамп-Зеленский, комментарии и догадки о возможном прекращении огня и переговорах, не должны заслонять фундаментальных обстоятельств.

Для России это ее место в мире. Какими бы ни были договоренности, это место не изменится – отсталая в экономическом, технологическом отношении, слабая в военном отношении страна-аутсайдер, все более отстающая от Китая, США, Европы.

24 февраля было «последним броском», который за три года показал всю нелепость претензий на лидерство.

Чаще всего получается, что наблюдатели оценивают происходящее с точки зрения сиюминутных «достижений» - территорий, пропагандистских «побед» и т.п. Но это не победы, а груз, лишь мешающий нашей стране взглянуть на себя реалистично. За прошедшие три года не то что ничего не достигнуто, а напротив – по всем ключевым направлениям произошел откат назад.

Что касается российского руководства, то следует обратить внимание на его страстное желание вести переговоры об остановке боевых действий. И понятно почему – сил больше нет, страна истощена в военном, экономическом и моральном отношении, положение все хуже и хуже, опасность социального взрыва все вероятнее.

Что касается пропагандистов и бравады руководства – их поведение понятно. Для них привычное дело выдавать объедки за пищу богов.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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