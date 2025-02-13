Назван средний возраст, когда белорусы вступают в брак

Назван средний возраст, когда белорусы вступают в брак1
- 13.02.2025, 15:46
- 1,566
Мужчины женятся позже.
В Министерстве труда назвали средний возраст вступающих в первый брак белорусов, пишет БелТА.
В ведомстве обратили внимание, что именно с молодыми семьями связано улучшение демографических показателей. При этом в Беларуси молодой семьей считается та, в которой один из супругов - в возрасте до 31 года.
Однако, если в начале «девяностых» средний возраст белорусских невест, выходивших замуж впервые, был 22,4 года, то в 2023-м - это уже 26,5 лет.
- Возраст женихов сегодня составляет уже 28,8 года, - прокомментировала начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Светлана Белаш.