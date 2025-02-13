CNN: Зеленский отказался подписывать соглашение с США

CNN: Зеленский отказался подписывать соглашение с США13
- 13.02.2025, 15:50
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Все решится на конференции в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение по редкоземельным полезным ископаемым, которое ему предлагал министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля в Киеве.
Об этом говорится в материале CNN. «Он надеялся встретиться с президентом США Дональдом Трампом лично, чтобы обсудить широкомасштабное видение мира, после того как президент США предположил …, что они могут встретиться в ближайшее время, и его команда немедленно начала пытаться запланировать ее. Вместо этого ему представили то, что Зеленский назвал „серьезными людьми“ — и в основном финансовую сделку, переданную Бессентом, американским миллиардером, ставшим финансистом, которую он не подписал», — говорится в материале.
Как сообщает «Суспільне новини», Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу о том, что Украина получила драфт соглашения по редкоземельным полезным ископаемым и начала анализировать предложение. Как говорится в сообщении, окончательный ответ будет дан в Мюнхене во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.