Пробки в центре Минска будут еще целый месяц 13.02.2025, 15:58

Прогноз директора госпредприятия «Гордорстрой».

Ситуация с движением транспорта в центре Минска должна «улучшиться» в течение месяца. Такой прогноз сделал директор госпредприятия «Гордорстрой» Сергей Панев в комментарии БелТА.

8 февраля начался ремонт путепровода между площадью Независимости и улицей Московской. От того центр столицы ежедневно стоит в пробках в час пик — утром и вечером. «Минсктранс» ежедневно сообщает об опоздании в движении общественного транспорта на 20-25 минут.

Панев не видит в этом большой проблемы и надеется, что автомобилисты сами научатся не создавать заторы: «Пробки, безусловно, есть, но они не критичны для функционирования городских служб. В часы пик — утром и вечером, конечно, движение затрудняется, но ГАИ продолжает работать над регулировкой транспортных потоков. В течение максимум месяца мы ожидаем стабилизации ситуации, войдем в нормальный режим работы».

Глава «Гордорстроя» заявил, что минчане постепенно адаптируются к новым маршрутам и не жалуются на работу транспорта. Как доказательство этого он заявил, что на сайт предприятия такие жалобы не поступали.

Закончить ремонт моста планируют до 1 декабря.

По словам Панева, во время ремонта увеличился транспортный трафик через Немигу на улицу Маяковского, на Могилевскую, Партизанский проспект.

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