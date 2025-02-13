Пробки в центре Минска будут еще целый месяц
- 13.02.2025, 15:58
Прогноз директора госпредприятия «Гордорстрой».
Ситуация с движением транспорта в центре Минска должна «улучшиться» в течение месяца. Такой прогноз сделал директор госпредприятия «Гордорстрой» Сергей Панев в комментарии БелТА.
8 февраля начался ремонт путепровода между площадью Независимости и улицей Московской. От того центр столицы ежедневно стоит в пробках в час пик — утром и вечером. «Минсктранс» ежедневно сообщает об опоздании в движении общественного транспорта на 20-25 минут.
Панев не видит в этом большой проблемы и надеется, что автомобилисты сами научатся не создавать заторы: «Пробки, безусловно, есть, но они не критичны для функционирования городских служб. В часы пик — утром и вечером, конечно, движение затрудняется, но ГАИ продолжает работать над регулировкой транспортных потоков. В течение максимум месяца мы ожидаем стабилизации ситуации, войдем в нормальный режим работы».
Глава «Гордорстроя» заявил, что минчане постепенно адаптируются к новым маршрутам и не жалуются на работу транспорта. Как доказательство этого он заявил, что на сайт предприятия такие жалобы не поступали.
Закончить ремонт моста планируют до 1 декабря.
По словам Панева, во время ремонта увеличился транспортный трафик через Немигу на улицу Маяковского, на Могилевскую, Партизанский проспект.