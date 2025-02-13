Эксперт: У России начались проблемы со своей лучшей артустановкой 13.02.2025, 16:03

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Мста-С катастрофически отстает от западных аналогов и украинской «Богданы».

Российская 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С19 Мста-С фактически утратила свои позиции лучшего вооружения такого типа, которое было в распоряжении РФ в начале полномасштабной войны.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, на сегодняшний день это уже «краснокнижный» экземпляр, с не имеющей аналогов в мире пассивно-динамической защитой «Бревно»:

«На сегодняшний день верифицировано уничтожение/повреждение/затрофей 276 российских САУ Мста-С, в пропорции 204/19/53. На момент начала полномасштабного вторжения в Украину у России было 300 САУ Мста-С в строю и около 150 на хранении».

По его данным, сейчас российский «Уралтрансмаш» в основном занят снятием с хранения остатков 2С19 и восстановлением поврежденных установок. При этом производство САУ составляет всего несколько единиц ежемесячно.

«За 3 года войны в Украине САУ Мста-С показала себя как лучшая САУ на вооружении России. Но морально, технически и технологически она катастрофически отстает от западных аналогов, а так же от украинской САУ «Богдана», - рассказал Коваленко.

По его словам, отставание по целому ряду параметров привело к тому, что некогда лучшая российская установка в условиях современной войны на порядок уступает в контрбатарейной борьбе и функционалу САУ, как таковой. «А это, в свою очередь, привело к тому, что потери этой арт-системы просто сокрушительные. Кто знает, возможно ПДЗ «Бревно» поможет?» - добавил он.

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