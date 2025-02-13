СБУ пояснила, почему введены санкции против Порошенко
- 13.02.2025, 16:17
Украинские спецслужбы напомнили об уголовном деле.
Служба безопасности Украины в четверг, 13 февраля, заявила, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 12 февраля ввел бессрочные санкции к пяти гражданам из-за «угрозы государственной безопасности», а также «создания препятствий для устойчивого экономического развития» Украины.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Бессрочные санкции введены против гражданина Израиля Игоря Коломойского, граждан Украины Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука, говорится в заявлении СБУ.
Правоохранители отмечают, что большинство из них уже являются фигурантами уголовных производств. В частности, Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, во время исполнения полномочий президента Порошенко «поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ» и «ЛДНР».
Коломойскому было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и тому подобное.
СБУ добавила, что СНБО поддержал санкции на основе внесенных Кабмином предложений.