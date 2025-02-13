СБУ пояснила, почему введены санкции против Порошенко 13.02.2025, 16:17

Петр Порошенко

Украинские спецслужбы напомнили об уголовном деле.

Служба безопасности Украины в четверг, 13 февраля, заявила, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 12 февраля ввел бессрочные санкции к пяти гражданам из-за «угрозы государственной безопасности», а также «создания препятствий для устойчивого экономического развития» Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Бессрочные санкции введены против гражданина Израиля Игоря Коломойского, граждан Украины Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука, говорится в заявлении СБУ.

Правоохранители отмечают, что большинство из них уже являются фигурантами уголовных производств. В частности, Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, во время исполнения полномочий президента Порошенко «поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ» и «ЛДНР».

Коломойскому было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и тому подобное.

СБУ добавила, что СНБО поддержал санкции на основе внесенных Кабмином предложений.

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