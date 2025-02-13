Повар из Минска пожаловался на зарплату в VIP-сегменте

Повар из Минска пожаловался на зарплату в VIP-сегменте1
- 13.02.2025, 16:45
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В комментариях разгорелись споры.
Пользователь под ником edaminsk.by рассказал в TikTok, что недавно ему предложили работать поваром в семье за 2000 руб. Его такая зарплата не обрадовала, а белорусы в комментариях начали спорить с ним, пишет Citydog.
Минчанин в видео задается вопросом: «Ребята, что у нас происходит в VIP-сегменте?» По его словам, недавно ему позвонили с предложением поработать поваром за 2000 руб. За эти деньги он должен был несколько раз приходить к заказчикам и готовить блюда для всей семьи.
Однако, судя по видео, мужчину не сильно обрадовала обещанная зарплата, поэтому в конце он задался вопросом: «А почему сразу не 200 руб.?»
В комментариях под видео пользователи начали бурно обсуждать реакцию повара на предложенную зарплату. Одни упрекали его в том, что он «совсем уже зажрался», другие делились информацией о своих доходах на должности повара в гипермаркете.
Так, Олеся написала: «А в “Короне” повара получают 1200 руб., и они работают каждый день. А тут раз в неделю – нормально».
А пользователь Dzmitry отметил: «Пару раз в неделю за 600 долларов. Можно было бы возмущаться, если с тебя еще и продукты».
Некоторые комментаторы считают, что зарплата зависит от уровня повара. Ludmila отметила: «Если вы крутой специалист, известный в определенных кругах, то это немного. Короче, если вы Паваротти среди поваров, то вправе требовать больше».
Автор видео же считает, что проблема не в самих поварах, а в том, что заказчики «не понимают, сколько такая услуга стоит, и ищут тех, кто согласится работать за копейки».
Не все разделяют такое мнение. Например, пользователь с ником Blueberry_Belarus подсчитал, что «пара раз в неделю – это 8 рабочих дней, а это 250 руб. за день. Это мало?»
Какие зарплаты предлагают поварам в других местах?
CityDog.io писал два месяца назад, что в TikTok пользователь scorpiov разместил видео с рекламой вакансий в ресторане «Лідо».
Часть комментаторов стала возмущаться: мол, кто на такие зарплаты пойдет работать – «от 900 руб». до «от 1,5 тыс.». Но судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара – 1,5 тыс. руб.
@edaminsk.by Повар за 2000 месяц, работаю в семье по вашему мнению это много или мало? #edaminsk #edaminskby #фуршетминск #фудбоксыминск #гастробоксыминск #банкетминск ♬ оригинальный звук - edaminsk.by