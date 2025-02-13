В Индии сделали жесткое заявление в отношении России 13.02.2025, 16:47

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Касается поставок нефти.

Индия хочет покупать российскую нефть только в том случае, если ее поставляют компании и суда, не попавшие под санкции США. Страна является вторым по величине импортером и потребителем нефти в мире.

Издание Reuters пишет, что Индия следует ограничениям ООН, а не тем, что ввели отдельные страны, но опасность вторичных санкций со стороны Вашингтона создает проблемы в обеспечении поставок российской нефти, поскольку индийские банки и компании в значительной степени зависят от финансовой системы США.

Закупки российской нефти индийскими НПЗ нарушены из-за санкций в отношении цепочки поставок российской нефти, что привело к резкому росту ставок фрахта танкеров, поскольку некоторые покупатели и порты в Китае и Индии избегали судов, попавших в «черный список».

Индийские чиновники заявили, что они сообщили российским поставщикам и трейдерам, что нефть, которую они продают, должна соответствовать параметрам санкций США

«Мы не хотим рисковать. Мы не будем трогать грузы, в которых задействованы санкционированные организации или суда в цепочке поставок», - сказал один из индийских чиновников.

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