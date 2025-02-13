Александр Хара: Есть три слова, которые всех вводят в заблуждение 13.02.2025, 16:54

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Александр Хара

Разговор Трампа и Путина — это не про «переговоры», «мир» и «гарантии безопасности».

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, вызвав широкий резонанс в политических и экспертных кругах. Оценки состоявшегося диалога и последующих заявлений варьируются от резкой критики до сдержанно нейтральных.

Что же произошло на самом деле? Cайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Если убрать эмоции, то можно сказать, что ничего нового не произошло. Заявления Трампа и его окружения просто материализовалось в разговоре с Путиным.

Естественно, есть некоторые неприятные моменты. Буквально на днях в The Economist вышло интервью с Зеленским, где он говорил, что контакты с Трампом и его командой были, но Украина ждет конкретных идей по процессу и позициям. Зеленский не раз подчеркивал, что сначала Соединенным Штатам и Украине нужно выработать совместную позицию, а потом уже разговаривать с Путиным, причем с позиции силы, подразумевая, что США будут помогать Украине оружием. Однако этого не произошло. Фактически Трамп решил действовать за спиной Украины.

Также стоит вспомнить реакцию Трампа на вопрос журналистов о том, воспринимает ли он Украину равным партнером. Он фактически уклонился от ответа, что, по сути, уже говорит о его отношении к Украине. И третий момент — это формула Джозефа Байдена «ничего про Украину без Украины». Фактически этой формуле пришел конец.

С другой стороны, произошедшее не является концом света, Украина не обречена сдать территории и согласиться на все «хотелки» Путина, будь то Крым или что-то еще. Это новая реальность для Украины и для Европы, особенно учитывая заявление Пита Хегсета о том, что США будут сокращать свои обязательства перед Европой, и Европе придется брать на себя больше ответственности за свою безопасность и, соответственно, больше платить за поддержку Украины.

То, что произошло, было логично и предсказуемо, это траектория, которая была видна заранее. Естественно, это неприятно слышать Украине, европейцам и друзьям Украины в США, как республиканцам, так и демократам, которые надеялись, что Трамп будет действовать с позиции силы, по формуле «мир через силу». Люди прекрасно понимают, что происходящее в Украине не останется в Украине. Если нас будут принуждать к капитуляции, это станет сигналом для всех стран, что на США нельзя полагаться в вопросах безопасности.

Второй важный момент, о котором часто забывают, — только ядерное оружие способно удержать агрессивных соседей от нападения. Ядерное оружие — это козырь, который позволяет действовать более уверенно. В контексте ядерного разоружения Украины и неготовности Запада, особенно США, включить Украину в НАТО, что стало бы гарантией безопасности, это будет подталкивать разные страны к размещению ядерного оружия на своей территории. Например, Польша уже предлагала это США.

Возможно, другие страны — Египет или Саудовская Аравия — задумаются о создании собственного ядерного арсенала. Даже в Японии, традиционно пацифистской стране, уже начали обсуждать эту тему, хотя общественной поддержки пока нет, но они уже начинают говорить, что ситуация кардинально изменилась, соответственно, надо думать, как обеспечить свою безопасность.

—Трампа называют жестким переговорщиком. Но почему еще до начала настоящих переговоров он отбрасывает такие аргументы, которые, грубо говоря, можно на что-то обменять: зачем делать заявление о том, что Украина не вступит в НАТО, а территории, занятые россиянами, потеряны?

— Во-первых, я думаю, что это миф о его жесткости в переговорах. Пока что мы видели его жесткость по отношению к союзникам — Канаде, Мексике, Европейскому союзу. Например, последняя тарифная война: 25% пошлин на металлы из Канады и Мексики, а на товары из Китая — только 10%. Но жесткой риторики в отношении Китая и Российской Федерации мы не слышали.

Во-вторых, я думаю, что он так публично заявил об этих параметрах и, по сути, сдал две фишки, которые можно было бы использовать в торге с Россией — членство в НАТО и возвращение территорий — потому что в его мировоззрении этот конфликт не имеет какого-то большого значения и не влияет на интересы США. Он, видимо, находится в плену иллюзий российской пропаганды, которая утверждает, что во всем виноват то ли Джозеф Байден, то ли коллективный Запад, который тянул Украину в НАТО, чем подтолкнул Россию к войне.

Поэтому здесь стоит обратить внимание на его мировоззрение, которое не соответствует реальной ситуации. Многие говорят, что якобы членство в НАТО является первопричиной, но мы видим, как Финляндия и Швеция стали членами НАТО, и это стало стратегическим поражением Путина. С этими двумя новыми странами в Альянсе стало легче защищать Балтийские страны. А второе, еще более важное, это то, что Финляндия граничит с Кольским полуостровом, где находится ядерный кулак Российской Федерации, который, собственно, грозит Соединенным Штатам. Также это выход к Арктике, но при этом там войны нет.

Я уже не говорю о том, что только при Путине была война в России, то есть в Чечне, была война в Грузии с незаконной оккупацией территорий. Путин до последнего воевал в Сирии, сейчас в Ливии, в Демократической Республике Конго. В Буркина-Фасо его спецслужбы и так называемые частные военные компании фактически привели к власти нужных ему людей.

Грубо говоря, если НАТО является проблемой, то почему Путин постоянно воюет в странах, где НАТО никогда не присутствовало? К сожалению, в мировоззрении Трампа виноват Джозеф Байден, хотя понятно, что война России против Украины началась с аннексии Крыма, когда Барак Обама был президентом.

Я согласен, что есть за что критиковать Обаму, потому что он вместе с Меркель является архитектором катастрофы в Европе. В этой всей ситуации они ничего не сделали, чтобы помочь Украине, и ничего не делали вплоть до 2022-го года. Только после полномасштабного вторжения Германия изменила свою позицию и начала поставлять нам вооружение. До этого было эмбарго, а России поставляли и вооружение, и технику, и станки для оборонной промышленности. То есть там никакого эмбарго не было, я уже не говорю про экономическое сотрудничество.

— Ряд европейских стран заявил, что готов поддерживать Киев и дальше, даже усилить поддержку. Может ли Европа самостоятельно изменить ход переговоров по Украине, если они будут идти не в нужном направлении?

— Cледует сказать, что слова «гарантии безопасности», «переговоры» и «мир» могут вводить в заблуждение. Гарантии безопасности, о которых говорил Пит Хегсет, подразумевают, что Европа должна помочь Украине. Украина должна сохраниться как суверенное и независимое государство, поэтому там должны быть мощные гарантии безопасности.

Но он вводит в заблуждение, поскольку реальные гарантии безопасности могут быть обеспечены либо ядерным статусом Украины, либо гарантиями от ядерных держав, таких как США, Франция и Великобритания, либо членством в НАТО. Пятая статья НАТО позволяет обычными вооруженными силами или ядерными сдерживать Россию, а в случае нападения — и воевать с Российской Федерацией. То есть «гарантии безопасности» отпадают.

Переговоры же возможны только тогда, когда другие варианты исчерпаны, и нужно искать компромисс. Россия считает, что она выигрывает в политическом и дипломатическом плане, готова продолжать войну в текущем формате, жертвуя людьми. Это не является переговорами, поскольку Россия хочет фактически капитуляции Украины, несмотря на то, что она не может достичь каких-то успехов военным путем в ближайшее время.

И третье — это мир. Мир — это не просто отсутствие войны, а соглашение, которое обеспечивает долгосрочное отсутствие конфликтов и учитывает фактор справедливости. Для этого нужны институты, процедуры и механизмы разрешения конфликтов между сторонами, чтобы упредить следующую войну. Однозначно, сейчас Россия не готова идти на такую форму и признать Украину суверенным государством. Поэтому когда люди говорят о мире, переговорах и гарантиях безопасности, на самом деле они вводят в заблуждение себя и окружающих, поскольку используют эти термины очень широко, не по сути.

Мы вернулись в «ячейку номер один», на самый первый шаг 2022-го года. В отличие от 2022-го года, сейчас американцы фактически свернули свое лидерство, зато есть европейцы, которые готовы помогать нам дальше. Война России против Украины агрессивная и несправедливая, поэтому они прекрасно понимают, что в их интересах безопасности остановить Путина и не позволить ему еще больше приблизиться к Европе, угрожая ей.

Поэтому, естественно, европейцы будут играть свою роль. Но не все европейцы, скорее, тут стоит говорить о коалиции желающих. Это те страны, которые больше всего ощущают опасность со стороны России: это восточный фланг, Балтийские страны, Польша, Румыния, это Северная Европа, это Норвегия, Швеция, Финляндия, это Соединенное Королевство, в определенной мере Германия (посмотрим, как у них там пройдут выборы и поменяется ли их стратегическая позиция), и частично Франция.

В остальных странах есть разные уровни поддержки, и сложно увидеть их готовыми либо увеличивать помощь Украине, либо посылать своих солдат для того, чтобы развести стороны, если будет достигнута договоренность о прекращении огня. Так что да, европейцы будут нас поддерживать, кто-то через какое-то время, когда будет прекращение огня, будет уменьшать свою помощь, а кто-то будет продолжать так, как и обещал, по причине того, что это совпадает с национальными интересами стран.

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