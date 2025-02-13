В Минюсте рассказали о самых оригинальных церемониях бракосочетания
- 13.02.2025, 17:01
«Вишневая свадьба», «Жураўлінае вяселле», «VIP-Люкс. Люди в черном» и не только.
Консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции Елена Семенюк рассказала журналистам о самых оригинальных церемониях бракосочетания 2024 года.
– Уже стало традицией проведение торжественных церемоний регистрации брака и рождений по индивидуальному сценарию, в которых учитываются все пожелания граждан по стилевому разнообразию проведения церемоний. Так, например, в прошлом году в республике были проведены «Вишневая свадьба» в ходе ежегодного праздника «Вишневый фестиваль» в Глубоком, «Жураўлінае вяселле» в рамках областного экологического праздника «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю» в городе Миоры, «VIP-Люкс. Люди в черном», когда был установлен особый дресс-код по цвету одежды: черный – для гостей, белый – только для невесты», – рассказала Елена Семенюк, передает БелТА.