закрыть
13 февраля 2025, четверг, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минюсте рассказали о самых оригинальных церемониях бракосочетания

  • 13.02.2025, 17:01
В Минюсте рассказали о самых оригинальных церемониях бракосочетания

«Вишневая свадьба», «Жураўлінае вяселле», «VIP-Люкс. Люди в черном» и не только.

Консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции Елена Семенюк рассказала журналистам о самых оригинальных церемониях бракосочетания 2024 года.

– Уже стало традицией проведение торжественных церемоний регистрации брака и рождений по индивидуальному сценарию, в которых учитываются все пожелания граждан по стилевому разнообразию проведения церемоний. Так, например, в прошлом году в республике были проведены «Вишневая свадьба» в ходе ежегодного праздника «Вишневый фестиваль» в Глубоком, «Жураўлінае вяселле» в рамках областного экологического праздника «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю» в городе Миоры, «VIP-Люкс. Люди в черном», когда был установлен особый дресс-код по цвету одежды: черный – для гостей, белый – только для невесты», – рассказала Елена Семенюк, передает БелТА.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников
Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук