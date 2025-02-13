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На вооружении ВСУ появились уникальные наземные роботы

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  • 13.02.2025, 17:10
  • 1,004
На вооружении ВСУ появились уникальные наземные роботы

Какие задачи они могут выполнять.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ наземные роботизированные комплексы Spextr.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В министерстве сообщили, что НРК Spextr – универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в боевых условиях. Эти НРК одолевают бездорожье, сложный рельеф местности. Дистанционно управляемые работы обеспечивают и облегчают работу военных там, где важно снизить риски для человека. В зависимости от комплектации и навесного оборудования, НРК выполняют задачи по наблюдению, перевозке боеприпасов, тылового имущества и другие. В отдельной комплектации могут выполнять задания по огневому поражению противника.

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