На вооружении ВСУ появились уникальные наземные роботы 1 13.02.2025, 17:10

1,004

Какие задачи они могут выполнять.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ наземные роботизированные комплексы Spextr.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В министерстве сообщили, что НРК Spextr – универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в боевых условиях. Эти НРК одолевают бездорожье, сложный рельеф местности. Дистанционно управляемые работы обеспечивают и облегчают работу военных там, где важно снизить риски для человека. В зависимости от комплектации и навесного оборудования, НРК выполняют задачи по наблюдению, перевозке боеприпасов, тылового имущества и другие. В отдельной комплектации могут выполнять задания по огневому поражению противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com