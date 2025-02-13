«Трусость Лукашенко может иметь катастрофические последствия» 3 13.02.2025, 17:21

3,080

Последние ночи жителям Гомельщины неспокойно спится «под мирным небом».

Им на головы падает, что-то подозрительно напоминающее российские «Шахеды», пишет читатель сайта Charter97.org:

— Сотни ракет и «Шахедов» пролетели над территорией Беларуси после начала войны. Вначале российские оккупанты «благородно» запускали их прямо с белорусской территории. Позже они стали «по-братски» залетать во время российских ударов по Украине.

Российские ракеты и БПЛА летают в основном над Гомельщиной. Рядом со столь дорогими усатому диктатору месторождениями нефти и Мозырским НПЗ. Их охрана и ПВО были многократно усилены с первых дней войны, и продолжают усиливаться. Жизнь, здоровье и имущество народа Лукашенко не волнуют. Иначе трудно объяснить, почему «власти» только на третьем году критически близкой войны начали создавать видимость, что они занимаются гражданской обороной в виде ремонта малочисленных убежищ и тренировок с сиренами.

Диктатор «отважно» молчит о данной проблеме. Хотя вопрос можно элементарно закрыть, попросив Путина не запускать ракеты над территорией Беларуси, а «Шахеды» использовать не ближе 100-200 км от белорусской границы. Диктатор либо боится тревожить Путина по данной теме, либо «великая» моль игнорирует белорусского вассала. А вот агрохунтовские каратели бесстрашно расправились с жительницей Калинковичей, посмевшей выложить в местные соцсети видео с взорвавшимся российским «Шахедом».

Для Беларуси трусость Лукашенко может иметь катастрофические последствия. Если от российской ракеты или дрона пострадают белорусы, путинская и лукашенковская пропаганда обвинят в этом ударе Украину. И это может стать поводом, который позволит Путину втянуть белорусов в войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com