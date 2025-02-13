Удары по российским производствам: эксперт объяснил стратегию Украины 13.02.2025, 17:30

В ближайшее время таких ударов меньше не станет.

Удары по энергетическим, военным производствам, нефтеперерабатывающим предприятиям и заводам в РФ свидетельствуют о целенаправленной стратегии Украины. Атаки по военно-промышленному комплексу и логистическим транспортным маршрутам противника так или иначе связаны с нефтеперерабатывающей отраслью. Об этом в эфире телеканала FREEДOM сегодня, 13 февраля, сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Он упомянул о недавней атаке БпЛА на Липецкую область РФ, где расположен металлургический комбинат.

«Все подобные инфраструктурные, промышленные объекты работают, прежде всего, на агрессию Российской Федерации против Украины, работают на войну. В Липецк уже не впервые «прилетает», и точно не в последний раз. Мы понимаем, что те удары, которые наносит сегодня Украина, являются следствием избранной стратегии. Это энергетические объекты и объекты сугубо военно-промышленного комплекса. Такие удары происходят практически каждую ночь. Это именно то, что должно уменьшить уровень обеспеченности российской армии», — считает Братчук.

По словам спикера, эти удары наносятся по ключевым узлам, где есть редкое оборудование с импортными деталями, которые, в связи с санкциями, потом тяжело восстановить.

«Такая стратегия Украины сегодня пропагандируется и, самое главное, реализуется каждый день. Поэтому таких ударов меньше точно не станет в ближайшее время. Эффективность ударов по нефтеперерабатывающему комплексу, по самым осторожным оценкам, составляет примерно 15%. Это весомый результат для такой большой страны, как РФ, и такого большого военно-промышленного комплекса», — резюмировал гость эфира.

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