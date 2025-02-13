Стратегическая победа
- Тимофей Милованов
- 13.02.2025, 17:42
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О «красных» линиях Украины.
Начинаются мирные переговоры. Трамп заявляет, что их будут вести Рубио (госсекретарь), Рэтклифф (глава ЦРУ), Уолтц (советник по нацбезопасности) и Уиткофф (спецпредставитель, сейчас в России).
В своей заметке на Truth Social Трамп пишет о COMMON SENSE для остановки войны.
Конкретики нет — только о прекращении смертей украинцев и россиян.
Последовательность этих звонков — не в пользу Украины, но сам факт объявления формальных переговоров — это плюс.
Худший сценарий для Украины: продолжение войны без поддержки США или отсутствие формального урегулирования после перемирия и никаких гарантий безопасности.
Глава Пентагона заявил о гарантиях такое: НАТО для Украины не будет, границ до 2014 года тоже. Это и так уже всем понятно.
Он также подтвердил: американских войск в Украине не будет. Что будет? Непонятно.
Но красные линии для Украины другие — полное отсутствие гарантий безопасности, демилитаризация и сдача еще большей территории. Это то, что Россия требовала еще в июне прошлого года.
Я оптимистично настроен: Украина получит реальные гарантии безопасности и новые бизнес-партнерства с США.
Это стратегическая победа Украины.
Россия, конечно, объявит о своей «победе» для внутреннего потребления. Но снимут ли с нее санкции и вернут на Запад? Лишь частично, и то вряд ли.
В итоге: Россия вторглась, убила сотни тысяч людей, сравняла несколько городов с землей — и осталась изолированной от Запада. Стоило ли это того? COMMON SENSE говорит, что нет.
Но посмотрим, действительно ли мир и урегулирование состоятся.
Тимофей Милованов, «Фейсбук»