Дроны СБУ поразили ключевую нефтеперерабатывающую станцию РФ 1 13.02.2025, 18:17

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Второй раз за две недели.

В ночь на 13 февраля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию Андреаполь, которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

Об этом сообщили NV источники в спецслужбах.

В результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и состава котельного оборудования. Перекачка нефти станцией была временно прекращена.

Это уже вторая атака дронов СБУ на этот объект. Первая состоялась 29 января этого года. Тогда была повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив и пожар.

«Каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составной частью трубопровода, которым нефть поставляется в терминал Усть-Луга на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и дальше», — сообщил источник.

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