«Может, я сильнее некоторых парней» 1 13.02.2025, 18:03

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17-летняя белоруска ставит рекорды в Польше и хочет поехать на чемпионат мира.

Белоруске Камиле Левчук 17 лет, последние три из них она живет в Белостоке. Девушка оказалась в Польше вместе с родителями после событий 2020 года. В эмиграции она стала активно заниматься спортом и вошла в тройку сильнейших женщин Польши в стритлифтинге. Свою историю Камила рассказала проекту MOST «Белорусы могут».

Камила родилась в Бресте, с шести лет занималась плаванием. Когда в 14 лет девушка вынужденно оказалась в Польше, продолжила занятия в новой стране. А параллельно пошла в зал на силовые тренировки. В 2023 году она получила травму руки и думала, что вообще не вернется в спорт. Плавание ушло на второй план. А вот силовые тренировки помогли не только восстановиться, но и выйти на новый уровень.

— В зал я прихожу на регулярной основе третий год подряд. Эта площадка — не просто клуб для тренировок, а уже намного больше. Тут мои лучшие друзья и семья. В моем зале может и нет тренажеров, и порой кажется, что здесь легко тренироваться. Но на самом деле это не так. Здесь куча турников со всех сторон.

Камила выбрала направления калистеники и стритлифтинга. Калистеника — это тренировки на турнике и брусьях с собственным весом для развития силы, выносливости и гибкости. А стритлифтинг фокусируется на силовых упражнениях (подтягиваниях и отжиманиях на брусьях) с дополнительным весом.

— Эти направления не очень популярны среди девушек. Этот спорт только развивается, в том числе и в Польше. Кажется, что этим спортом занимаются в основном мужчины, но если сегодня прийти в мой клуб на групповые тренировки, то этот стереотип ломается: у нас очень много девушек. Еще говорят, что мужчины сильнее женщин, но тут есть свои опровержения. Есть девушки, которые намного сильнее парней. Может, я сильнее некоторых парней.

Сложно даже для мужчин

В 2024 году Камила дебютировала на польских соревнованиях. Тогда белоруска заняла третье место по стритлифтингу. Нужно было подтянуться и сделать отжимания на брусьях с весом 35 и 40 килограммов соответственно. На соревнованиях с весом нужно сделать только один подход.

Камила также научилась делать выход силой на перекладине — этот элемент сложный даже для многих мужчин. В своем клубе она стала второй девушкой, которая может выполнить это упражнение без какой-либо помощи.

— В своем возрасте я не знаю девушек, которые бы смогли сделать выход силой.

Весной в Польше пройдет чемпионат по стритлифтингу, и Камила планирует войти в призеры. Сейчас девушка работает по плану с тренером, соблюдает диету и принимает спортивные добавки.

— В будущем мне хотелось бы выйти и на международную арену и поставить какой-нибудь рекорд. Залог успеха — это тяжелые тренировки, дисциплина и питание. В Беларуси у меня такого не было, не было такого спорта. И не было такого подхода ко мне как к спортсмену. Со своим тренером я работаю три года, и нам есть куда расти. Плюс я чувствую поддержку в школе. Если я что-то выигрываю, то про мои успехи рассказывают в социальных сетях.

Стала моржом и маму приобщила

Второй год подряд Камила каждую неделю, особенно в зимний период, занимается моржеванием. В холодной воде при минусовой температуре девушка стоит, как правило, до пяти минут. Ее рекорд — 15 минут.

— Вода — это для меня терапия, восстановление после тренировок и одно из самых любимых занятий зимой. Очень люблю посидеть в холодной воде — это отдых после рабочей недели. А летом у меня есть альтернатива — плавание на открытой воде.

Камила стала мотиватором не только для друзей, но и для мамы.

— Теперь она ходит со мной в зал и занимается моржеванием.

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