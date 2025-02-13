Зеленский: Санкции против Порошенко могут быть сняты, но есть условие

Зеленский: Санкции против Порошенко могут быть сняты, но есть условие12
- 13.02.2025, 18:02
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Президент Украины заявил, что политик «вывел миллиарды за границу».
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину введения санкций против экс-президента и народного депутата Петра Порошенко и назвал условие, при котором их могут снять.
Об этом он заявил во время посещения Хмельницкой АЭС, сообщает «Суспільне».
Он подчеркнул, что санкции введены из-за вывода миллиардов гривен во время войны, и это не последнее решение такого характера.
«Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции — это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем», — сказал президент.
По его словам, есть информация о возможном отмывании денег через фонды, предназначенные для поддержки Вооруженных сил, с последующей передачей средств членам партии.
Зеленский также отметил, что лица, попавшие под санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет. В таком случае они будут направлены на нужды армии, а санкции будут сняты.