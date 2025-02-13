закрыть
13 февраля 2025, четверг, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Трамп и Путин хотят прекратить огонь в Украине до Пасхи или 9 мая

13
  • 13.02.2025, 18:08
  • 2,726
FT: Трамп и Путин хотят прекратить огонь в Украине до Пасхи или 9 мая

В Европе и Украине опасаются, что сделка будет невыгодной.

Западные и украинские чиновники считают, что российский диктатор Владимир Путина и президент США Дональд Трамп попытаются достичь прекращения огня к одной из двух будущих дат: Пасхи или 9 мая.

Об этом сообщает газета Financial Times в четверг, 13 февраля.

«Путин захочет [одобрения соглашения] в какой-то важный день, как эти», — сказал украинский официальный представитель.

Как утверждает один из бывших высокопоставленных российских чиновников, после разговора Трампа и Путина «американцы начнут воспринимать вещи серьезно, без бессмысленных иллюзий, которыми питают украинцев с начала войны».

«Это здравый смысл. И шанс остановить войну», — сказал он.

FT отмечает, что Украина и европейские союзники сейчас «наблюдают со стороны, потрясенные, опасаясь, что США заключат невыгодную сделку с Путиным для завершения войны».

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников
Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук