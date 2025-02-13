FT: Трамп и Путин хотят прекратить огонь в Украине до Пасхи или 9 мая 13 13.02.2025, 18:08

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В Европе и Украине опасаются, что сделка будет невыгодной.

Западные и украинские чиновники считают, что российский диктатор Владимир Путина и президент США Дональд Трамп попытаются достичь прекращения огня к одной из двух будущих дат: Пасхи или 9 мая.

Об этом сообщает газета Financial Times в четверг, 13 февраля.

«Путин захочет [одобрения соглашения] в какой-то важный день, как эти», — сказал украинский официальный представитель.

Как утверждает один из бывших высокопоставленных российских чиновников, после разговора Трампа и Путина «американцы начнут воспринимать вещи серьезно, без бессмысленных иллюзий, которыми питают украинцев с начала войны».

«Это здравый смысл. И шанс остановить войну», — сказал он.

FT отмечает, что Украина и европейские союзники сейчас «наблюдают со стороны, потрясенные, опасаясь, что США заключат невыгодную сделку с Путиным для завершения войны».

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