Польские таможенники нашли в поезде из Беларуси то, чего там не должно быть 13.02.2025, 18:14

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Поезд просканировали при помощи инспекционно-досмотрового комплекса.

Польские таможенники выявили контрабанду сигарет из Беларуси. Ее нашли при проверке грузового поезда в Семянувке.

Поезд просканировали при помощи инспекционно-досмотрового комплекса. В одной из 40 цистерн со смолой нашли 5 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценили в 85 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов), сообщает польская таможня.

Сигареты отправили на склад таможни, локомотивную бригаду допросили. По факту контрабанды начали расследование.

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