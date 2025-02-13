закрыть
13 февраля 2025, четверг, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польские таможенники нашли в поезде из Беларуси то, чего там не должно быть

  • 13.02.2025, 18:14
  • 3,204
Польские таможенники нашли в поезде из Беларуси то, чего там не должно быть

Поезд просканировали при помощи инспекционно-досмотрового комплекса.

Польские таможенники выявили контрабанду сигарет из Беларуси. Ее нашли при проверке грузового поезда в Семянувке.

Поезд просканировали при помощи инспекционно-досмотрового комплекса. В одной из 40 цистерн со смолой нашли 5 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценили в 85 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов), сообщает польская таможня.

Сигареты отправили на склад таможни, локомотивную бригаду допросили. По факту контрабанды начали расследование.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников
Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук