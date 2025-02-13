Белорус показал необычный способ, как отогреть лобовое стекло при морозах 3 13.02.2025, 18:21

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Ролик уже набрал свыше полумиллиона просмотров.

В TikTok появилось видео, на котором автор показал, как быстро «разморозить» лобовое стекло автомобиля, когда на улице минусовая температура. Ролик уже набрал свыше полумиллиона просмотров и около четырех с половиной тысяч лайков. А комментаторы напомнили об одном штрафе, пишет «Телеграф».

По словам автора видео, если опускать «козырьки», которые защищают глаза водителей от яркого солнечного света, то «лобовое стекло размораживается быстрее».

В видео автор ролика показал, как опустил «козырек» со стороны водителя, включил вентилятор на продув и печку на максимум. Со стороны пассажира «козырек» мужчина оставил в его стандартном положении.

«Через определенное время смотрим. Там, где козырек опущен, лобовое стекло отмерзает сверху, с пассажирского — снега больше. Однозначно работает, пользуйтесь», — сказал автор ролика, при этом не уточнив, сколько времени понадобилось на эту процедуру.

Между тем, в комментариях к видео некоторые пользователи напомнили о штрафе за прогрев. Другие же написали про функцию подогрева стекла.

Если двигатель машины работает дольше пяти минут, то можно получить штраф в размере до одной базовой величины (42 рубля сейчас).

«Включить стеклообогрев, минута времени — и поехал», — написал один из пользователей соцсети.

«У кого стекло с обогревом, нет таких заморочек», — подметил еще один комментатор.

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