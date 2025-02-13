Bloomberg: Турция нанесла нефтяной удар по России 1 13.02.2025, 18:30

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Убытки будут колоссальными.

Нефтяная стратегия России разваливается на глазах: крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции Tupras прекращает закупки российской нефти, если её цена превышает установленный G7 потолок – $60 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

С 27 февраля Tupras полностью откажется от партий российской нефти, не соответствующих санкционным требованиям. Это означает, что Москва теряет одного из крупнейших покупателей и вынуждена либо продавать сырьё по заниженной цене, либо искать обходные пути, которые становятся всё сложнее.

«Это тяжелый удар по российскому нефтяному экспорту», – отмечают аналитики.

Tupras — один из ключевых покупателей российской нефти. Турция была спасательным кругом для российского нефтяного сектора, особенно после введения западных санкций. 65% всего импорта сырой нефти Турции приходилось именно на Россию, а за первые 11 месяцев 2024 года страна импортировала 29,1 млн тонн российских нефтепродуктов.

Только Tupras в 2024 году закупал около 290 000 баррелей российской нефти в день, что составляло 5,5% всего российского морского экспорта. Теперь этот поток будет заблокирован. По данным Bloomberg, российские поставщики вынуждены предлагать нефть со значительными скидками, но даже это не гарантирует продаж.

Американские санкции, введённые 10 января, уже серьёзно ударили по российской нефтяной торговле: Индия начала отказываться от нефти, поставляемой подсанкционными российскими компаниями. Китай требует дополнительных скидок, так как риски транзакций с Россией растут. Россия вынуждена искать новые схемы для обхода ограничений, но это лишь увеличивает затраты.

«Москва выдержала три года санкций, но удар Байдена перед Новым годом может стать переломным. Россияне пока не придумали, как компенсировать потери», – отмечают западные эксперты.

Остановка поставок в Tupras и давление на азиатские рынки могут привести к многомиллиардным убыткам для России: Цены на российскую нефть снижаются – после январских санкций Urals уже продаётся дешевле $60 за баррель. Доходы от экспорта падают – Россия теряет покупателей, а новые рынки требуют огромных скидок.

Москва рискует потерять ключевых партнёров – даже страны, не поддерживающие санкции, начинают пересматривать сотрудничество. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в январе экспорт российской нефти упал на 60 000 баррелей в сутки, а доходы от нефтепродуктов снизились на $400 млн.

Россия попытается искать новые обходные пути, но сделать это всё сложнее. Контроль за теневым флотом усиливается, а санкционные механизмы работают всё жёстче.

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