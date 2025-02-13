Говорящие цифры 13.02.2025, 18:43

Николай Лысенко

Минтруда подтвердило пессимистический прогноз бывшего чиновника о перспективах села.

С 7 февраля в Беларуси действует постановление Минтруда и соцзащиты, согласно которому безработным белорусам, которые переедут в деревню ради трудоустройства, будут выплачивать денежную помощь.

Ранее, комментируя «Филину» это событие, предприниматель и бывший госчиновник Николай Лысенков сделал прогноз:

— Люди поедут, но поедут единицы. И не для того, чтобы работать на селе, а чтобы получить эти деньги.

Не прошло и недели, как все то же Минтруда озвучило цифры, подтверждающие предположения эксперта. По данным ведомства, в 2024-м госпрограммой переселения ради трудоустройства воспользовалось около 80 семей. Из города в село переехали 26 семей безработных. Из села в село — 51 семья.

Для тех, кто не в курсе, поясним. Вышеупомянутое постановление ведомства — это, по сути, новая редакция «Инструкции о порядке и условиях оказания содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность», утвержденной в октябре 2016-го.

Она также предусматривала выплаты безработным и их семьям при условии переезда на новое место жительства с целью трудоустройства.

С той разницей, что переезжавшим из села в село до сих пор выплачивали семь, а не девять величин бюджета прожиточного минимума. На девять величин БПМ могли претендовать безработные горожане, решившие уехать в деревню.

Станет ли больше желающих «поднимать село»? Статистика последних лет, скорее, говорит о верности прогноза Николая Лысенкова: ради подъемных от государства на работу в село едут лишь десятки семей. И это при том, что на сегодня власти могут предложить более 8,5 тысячи вакансий с предоставлением жилья в сельской местности.

— Самая большая проблема в нашем сельском хозяйстве — это то, что оно не эффективное, отстающее, там нет денег. Потому что это колхозы, которые были 30-40 лет назад, когда Лукашенко был председателем совхоза. Вот такие же колхозы он оставил до сих пор, — считает Николай Лысенков.

Похоже, бывший директор шкловского «Городца» и сам начинает об этом догадываться. Год назад во время совещания о развитии села он не только признал наличие кадровых проблем, но и назвал причины их возникновения: «Вопрос в условиях труда, невысоком качестве сельской среды, самореализации, заработке».

Но ломать привычную ему систему он, похоже, не готов.

— В деревне, не говоря про агрогородки, хоть один фонарь на улице должен гореть. Чтобы люди смело могли передвигаться по улице, — заявил правитель недавно.

И это, пожалуй, все, на что могут рассчитывать нынешние жители села и потенциальные переселенцы. Во всяком случае, при жизни того, кто «сохранил» для всех нас колхозы.

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