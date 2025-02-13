Российские войска несут «невообразимые» потери в битве за Курскую область 1 13.02.2025, 18:48

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Оккупанты ждут «новый Бахмут».

Путинские войска, продолжая захватывать украинские села, уже более полугода не могут освободить земли в Курской области, занятые частями ВСУ. Обе стороны потеряли тысячи бойцов, но рассматривают эту территорию как критически важный элемент на возможных переговорах о мирном урегулировании. В результате боев город Суджа, крупнейший из находящихся под контролем ВСУ населенных пунктов, может быть превращен в руины.

Фотограф The New York Times Нэнна Хейтман получила разрешение съездить в декабре в Курскую область и поговорить с российскими солдатами и местными жителями. Бои за Суджу неожиданно стали самыми ожесточенных на российско-украинском фронте – обе стороны стянули туда одни из самых боеспособных частей. Город расположен в 9 км от границы, в нем находится станция «Газпрома», через которую газ поступал по единственному остававшемуся прямому маршруту в Европу – через Украину (теперь она не нужна, так как с января транзитные поставки прекратились). До прихода войны в город в нем проживало почти 5000 человек.

«Это самые жестокие бои – я не видел ничего подобного за все время проведения специальной военной операции», – сказал NYT военнослужащий с позывным Аид, под командованием которого находится около 200 солдат. Бывший вагнеровец, он воюет в составе чеченского батальона «Ахмат», который больше всего напоминает свободную структуру бывшего формирования Евгения Пригожина.

В «Ахмате» много других вагнеровцев, и они полагают, что бои станут еще более кровопролитными. «Ждем Бахмута 2.0», – сказал Аид. Именно бойцы ЧВК «Вагнер» весной 2023 г. после многомесячных штурмов смогли захватить Бахмут, фактически стертый с лица земли постоянными обстрелами.

По словам другого российского командира, цена противостояния будет невероятной. Кровопролитие, жертвы – это просто «невообразимо», сказал он.

О потерях сторон именно в Курской области не сообщается. Известно лишь, что северокорейская группировка, состоявшая примерно из 11 000 солдат, потеряла около 4000 из них и примерно в середине января был отведена в тыл. Это подтверждали разведслужбы Украины, США и Южной Кореи.

В Курской области воюют также контрактники. Они решили получить большие выплаты, предлагаемые тем, кто записался на «СВО», но возможность воевать за освобождение своей территории, по их словам, стала дополнительным стимулом отправиться на войну. При этом цели и причины войны с Украиной они так и не смогли четко сформулировать, пишет NYT.

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