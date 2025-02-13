Зеленский: Украина не примет никаких соглашений без своего участия 6 13.02.2025, 19:11

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Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал свой разговор с президентом США.

Украина не примет никаких двусторонних соглашений, касающихся ее судьбы, если они будут достигнуты без участия Киева, заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский. Он говорил о возможных договоренностях между США и Россией в обход Украины.

По словам Зеленского, европейские страны также должны быть представлены за столом переговоров об окончании войны.

«Сегодня важно, чтобы события развивались не по плану Путина, который хочет сделать всё, чтобы переговоры стали двусторонними», - приводит слова Зеленского в беседе с журналистами агентство Reuters.

Президент Украины прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся днем ранее. По словам Зеленского, он не считает «отражением приоритетов» то, что Трамп сначала позвонил правителю России Владимиру Путину. В то же время Зеленский признался, что для него это было неприятно, отмечает BBC.

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