В «Витебскэнерго» не хватает более 340 работников 1 13.02.2025, 19:19

Привлечь их пытаются шутками в соцсетях.

Правозащитники весной 2023 года сообщали о массовых увольнениях людей с филиалов госпредприятия «Витебскэнерго». Теперь в этой организации не хватает работников, их даже пытаются привлечь шутливыми роликами в соцсетях. Так, недавно сотрудница сообщила в TikTok, что ищет себе мужа, а на самом деле — предприятию нужен электрогазосварщик. «Зеркало» заглянуло в государственную базу вакансий, чтобы узнать, кого еще ищут в «Витебскэнерго» и сколько денег обещают платить работникам.

На момент выхода текста 13 февраля от предприятия «Витебскэнерго» в общереспубликанском банке вакансий была опубликована информация о 343 свободных рабочих местах. В некоторых объявлениях отмечено, что сотрудникам будут давать премии, обеспечат полным соцпакетом и медицинской страховкой, а также дадут комнату в общежитии.

Заработки на предприятии начинаются от 726 рублей, такие деньги со старта получит слесарь по ремонту автомобилей. Максимум, который ему обещают, — 1070 рублей.

Электрогазосварщикам, которых зазывали через соцсети, предлагают разный уровень зарплаты. Так, при трудоустройстве в Витебске работникам с пятым разрядом обещают платить 1214−2600 рублей, в Новополоцке — 875−1600 рублей (там нужны сотрудники с третьим разрядом).

Есть свободные места для 93 электромонтеров разной направленности. Меньше всего получит сотрудник в Новолукомле, который будет заниматься диспетчерским оборудованием и телеавтоматикой, его зарплата составит 875−1181 рубль. Максимального заработка может достигнуть электромонтер по эксплуатации распределительных сетей — 1345−2075 рублей, такие работники нужны в Орше и Толочине.

Для электрослесарей открыты 47 вакансий. Самый низкий заработок — 885−1452 рубля — ждет тех, кто занимается ремонтом оборудования распределительных устройств и ремонтом электрооборудования электростанций. У этих рабочих должен быть третий разряд. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств заработает больше всего — 1763−2003 рубля.

59 вакансий и 100 рабочих мест есть для слесарей. Зарплатный минимум получит автослесарь четвертого разряда, который будет трудиться в Витебске, — 726−1070 рублей. А больше всего заработает рабочий по обслуживанию тепловых сетей — 1545 рублей.

Также на предприятии есть работа для руководства, инженеров и прочих сотрудников с высшим образованием. Например, требуются несколько начальников цехов и их заместители в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Самый большой заработок ждет руководителей цеха электростанции — 2013−2616 рублей.

Самая денежная вакансия есть в Новолукомле — мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ, ему обещают платить 2500−3200 рублей.

Напомним, в марте 2023 года правозащитники сообщали о массовых увольнениях в Глубокских электрических сетях, а также в Полоцких и Витебских. Бывший сотрудник одного из филиалов «Витебскэнерго», которого уволили из-за подписи на выборах в 2020 году, рассказывал «Зеркалу» подробности политических увольнений. Мужчина предположил, чем это может закончиться для предприятий, занимающихся электроснабжением, и для потребителей их услуг. «Запас прочности у оборудования в энергетике есть. Если туда хотя бы просто не лезть, какое-то время все проработает. Но если начнут что-то чинить, не понимая, что делают, последствия могут быть плачевными», — прогнозировал он.

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